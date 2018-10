Türkiye’nin Khabib’i olacağım

BUGÜN NELER OLDU

2006 doğumlu karma dövüş sanatları MMA sporcusu İzmirli Eylül Karataş MMA Dünya Şampiyonu Khabib Nurmagomedov'un yolunda ilerlemek istiyor. MMA'da İlk Dünya Şampiyonluğunu 9 yaşında kazanan Eylül Karataş, 6 Ekim 2018'de yapılan Ege Bölge Şampiyonası'nda rakibini 1.20 saniyede nakavt ederek Bölge Birincisi oldu. 9 yaşında aldığı Dünya Şampiyonluğu'ndan sonra Eylül'ün ailesi Rusların kendilerine yaptığı " Rusya adına maçlara katılın" teklifini reddetmiş. Anne Şeyda Karataş "Böyle bir teklifi kabul etmeyi aklımızdan bile geçirmedik. Eylül bu vatanın çocuğu, Türk bayrağın altında ülkesini temsil etsin istiyoruz" diyor. Aile Eylül Karataş'ın MMA'da ilerleyebilmesi için maddi ve manevi seferber olmuş durumda... Ancak yine de Eylül davet aldığı pek çok turnuvaya maddi olanaksızlıklardan dolayı katılamıyor. 12 yaşında olan Eylül, MMA 3 kez Türkiye , 1 kez de Dünya şampiyonluğu elde ederken, güreşte 1 kez Türkiye üçüncülüğü, Muay THai'de Türkiye ve İzmir 2'liği elde ederek adından söz ettirmeyi başardı. Ben de bu kibar, heyecanlı ama içinde kocaman bir aslan yatan 12 yaşındaki merak ettik ve kendisiyle Egeli Sabah adına bir röportaj gerçekleştirdik.Mixed Martial Arts (MMA) yani "Karışık Dövüş Sanatları" diğer mücadele sporlarında kullanılan ve çok geniş savunma, mücadele ve atak teknikleri içeren, tam temas mücadele ve savunma sporudur. Her yaşta herkesin yapabileceği MMA'da başarılı olmak için yoğun ve yüksek tempolu antrenmanlara vücudumuzu hazırlamamız gerekir. Yüksek efor ve yağ yakımı sayesinde her yaşta ve her kesimden tercih ettiği bir branştır. Amatör anlamda sporcu sayısı da Türkiye'de her geçen gün büyümekte olan bir spor branşı. İzleyici ve takipçi sayısı nerdeyse futbol izleyicisi kadar çok olan bir branştır. Ağırlıklı olarak güreşe dayanan ve pes ettirmeye yönelik bir spor. Benim için MMA çok özel bir spor. MMA'yı diğer dövüş sanatlarına göre çok daha fazla seviyorum.Toplam 26 madalya olmuş. Bugüne kadar aslında hiç saymamıştım.Açıkçası müsabaka öncesi çok heyecanlandım. Çünkü katılıp katılamayacağım ve belgelerin hazırlığı son anda bitti. Daha sonra müsabaka alanına gittiğimizde ister istemez etrafınıza bakıyorsunuz, acaba rakibim kim olacak diye? Onun biraz heyecanını yaşadım. Maçın 1.30 saniyesinde zaten maçı kazanmıştım. Bir buçuk dakika sürdü. Türkiye adına yarışıp kazanmak benim için büyük gurur.Hayır, çünkü MMA'da kilo baz alınıyor. Rakibim benden yaşça çok büyüktü. Mesela 11 yaşımda katıldığım turnuvalarda 16-17 yaşında rakiplerim vardı.Aslında biz ailecek bir takım, bir ekip gibiyiz. Zaten böyle de olmak zorunda. Çünkü bu ekonomik koşullarda maçlarda yardımcı olacak kişilerle profesyonel olarak çalışmam mümkün değil. Bu spora babam Hüseyin Karataş sayesinde başladım. Hem hocam, hem antrenörüm. 5 yaşından beri MMA sporuyla ilgili tüm katkıyı o verdi. Tabi bir de annem... Şeyda Karataş... Tüm çalışmalarda ve maçlarda benim üstümle başımla, terimle, bir sporcu olarak ne yemem gerektiği ile uğraşan o. Yardımcı antrenörümüz (Gülümseyerek). Zaten dediğim gibi ailem bu kadar destek olmasa, bu kadar özverili olmasa bu başarı olmazdı. Gönlüm istiyor ki bu sporda daha da gelişeyim ve ben de aynı Khabib Nurmagomedov'un yaşattığı gurur gibi ülkemize nice gururlar yaşatayım. Ayrıca Khabib ile tanışmayı çok istiyorum.Gayet iyi. Sınıf birincisi olarak takdir almıştım geçen sene. Derslerimi, öğretmenlerimi ve okulumu da çok seviyorum. Zaten okulumda çok destekledi beni. Müdürümüz, müdür yardımcımız. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Ailem ileride imkânsızlıklardan ötürü bu sporu devam ettiremezsem diye derslerime de çok önem veriyor. Başka bir meslek sahibi olmam gerekir belki diye...Aslında tam karar vermemekle beraber beden eğitimi öğretmenliği okumak istiyorum. Spor öğretmenliği yapmak, spora hizmet etmek istiyorum.