Yenersin Göz Göz

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Toto Süper Lig'de milli maç arasının ardından yarın Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta zirve adaylarından Beşiktaş
'ı konuk edecek Göztepe
, galibiyet için kenetlendi. Lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren sarı-kırmızılılarda sakat futbolcular Halil, Gassama, Cikalleshi, Borges, Grillo ve Deniz tamamen iyileşirken, yurt dışından dönen Başkan Mehmet Sepil
de takımı bir an olsun yalnız bırakmadı. Stadı tıklım tıklım dolduracak taraftarların atkı, flama, bayrak ve pankartlarla görsel şov yapacağı öğrenildi. Göztepe Teknik Direktör Bayram Bektaş ise 3 puanı alacaklarına inandığını söyledi