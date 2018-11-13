127 prematüre bebek buluştu

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde hizmet veren özel bir hastanenin düzenlediği etkinlik Dünya Prematüre Haftası nedeniyle prematüre (erken) doğan çocukları aileleri ile bir araya getirdi. Çocuklarını bekledikleri süreden daha erken kucaklarına almanın hem şaşkınlığı hem de mutluluğunu yaşayan aileler anılarını tazeleyerek mutlu bir etkinlik geçirdi. Etkinliğin başında Çocuk Doktorları Erdinç Karataş ve Mustafa Özer kısa birer konuşma yaparak haftanın anlam ve önemine değindi.

SORUN YAŞANIYOR

Hastane Yönetim Kurulu Eşbaşkanı Uzm. Dr. Gürsel Kurt, "Bugün hastanemizde prematüre bebeklerimizle ilgili bir etkinlik düzenledik. Prematüre bebek zamanından önce doğan bebek demektir. Yani 40 hafta olan doğum sürecinin 37. haftadan önce gerçekleşmesi halidir. 24 ile 37 hafta arasında olan doğumlar prematüre doğumlardır. Prematüre doğumlarda bebeklerle ilgili bir çok sorunumuz olabiliyor. Akciğerlerin, midenin ve kalbin olgunlaşmaması gibi durumlarda yoğun destek ihtiyacı olabiliyor. Hastanemizde 9 aydır başladığımız yoğun bakım ünitemizde 217 bebeğimiz bakıma başvurdu. Hiçbir bebeğimizde sorun olmadı ve ailelerine sapasağlam teslim edildiler. Tabi bu bir ekip işi. Doktorlarımız, hemşirelerimizle bir ekip çalışması gerçekleştiriyoruz" dedi. Hastanenin 31 yıllık hemşiresi olan Fadime Ener ise çocuk yoğun bakım hemşiresi olarak prematüre doğan bebekleri özel bebekler olarak adlandırdı. Ener, "Güzel bir şey. Her bebek özeldir, ayrı bir heyecandır. Hepsinin kendine özel bakımı ve gülüşleri var. Onları anlayabilmek en güzel duygudur. Aile için de, bakan için de çok dikkat edilmesi gereken özel bebeklerdir prematüre bebekler" diye konuştu. Prematüre doğan Miray bebeğin annesi Figen Öziş, "Miray bir ay erken doğdu. Şu anda gelişimi çok güzel gidiyor. Akranları ile aradaki farkı kapattıkça çok mutlu oluyoruz" dedi.