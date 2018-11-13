Buca’dan fiyasko

İzmir'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli, tartışmalara neden oldu. Birçok kişi, heykelin yüz hatlarının, ön cepheden bakıldığında Atatürk'e benzemediğini söyleyerek, Buca Belediyesi'ne şikayetlerini iletti. CHP'li Belediye, 60 milyon liraya mal olan heykel için sosyal medyadan da büyük eleştiri aldı. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da heykeltıraş ile görüştüklerini yaklaşık 10 gün içerisinde heykelin bulunduğu alanda taşınmadan sadece yüz kısmının yeniden yapılacağını söyledi.

"YÜZ HATTI YENILENECEK"

Piriştina, "Heykeltıraş arkadaşımızdan kaynaklı, ufak bir sorun oldu. Heykel, bazı açılardan bakıldığında başka birini andırıyor. Biz, arkadaşla görüştük ve yaklaşık 10 gün içerisinde gelip, heykelin bulunduğu bölgede çalışmasına başlayacak. Yüz hatlarının eksiksiz olmasını sağlayacağız" dedi.