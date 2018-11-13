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Pansumana gitti parmağı kırıldı

Giriş Tarihi: 13.11.2018
Pansumana gitti parmağı kırıldı
İzmir'de, özel davetlerde aşçılık yapan Yağmur Güney Hıncal (53), 11 Ekim'de yemek hazırlığı sırada sol elinin baş parmağını kesti. Kanın durmasına rağmen yarayı kontrol ettirmek için sağlık merkezine giden Hıncal, dikiş atılma olasılığına karşı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yönlendirildi. Acil serviste, iddiaya göre, kadın sağlık görevlisi, parmağa aniden bastırıp, hızla hareket ettirince eklem kırıldı, kemik dışarı çıktı, tendonlar koptu. Ameliyatı saatler süren Hıncal, aylarca işini yapamayacağını, parmağını da bir daha kullanamayabileceğini söyledi. Hıncal, toplam 100 bin liralık tazminat davası açtı.
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Pansumana gitti parmağı kırıldı
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