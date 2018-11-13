Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Şiddet gören kadınlara destek

Şiddet gören kadınlara destek

Giriş Tarihi: 13.11.2018
Şiddet gören kadınlara destek
İzmır'de tamamen gizlilik esasıyla, ücretsiz hizmet veren Buca Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde uzman psikologlar ücretsiz hizmet veriyor. Merkez, Mart 2015'de açıldığından bu yana 2 bin 578 Bucalı'ya danışmanlık hizmeti verdi. Özellikle boşanma, aile içi iletişim, öfke kontrolü ve kadına yönelik şiddet konularında talep gören Merkez, aile ve bireylerin her yönden sağlıklı yaşam sürdürebilmesi için mücadele veriyor. Danışma merkezinde fiziksel, sözel, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalmış kadınlara farkındalık çalışmaları yapılarak, özgüven geliştirme programları düzenleniyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şiddet gören kadınlara destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN