Şiddet gören kadınlara destek

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'detamamen gizlilik esasıyla, ücretsiz hizmet veren Buca Belediyesi Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde uzman psikologlar ücretsiz hizmet veriyor. Merkez, Mart 2015'de açıldığından bu yana 2 bin 578 Bucalı'ya danışmanlık hizmeti verdi. Özellikle boşanma, aile içi iletişim, öfke kontrolü ve kadına yönelik şiddet konularında talep gören Merkez, aile ve bireylerin her yönden sağlıklı yaşam sürdürebilmesi için mücadele veriyor. Danışma merkezinde fiziksel, sözel, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalmış kadınlara farkındalık çalışmaları yapılarak, özgüven geliştirme programları düzenleniyor.