Tarıhçı Ülger’den “Atatürk” söyleşısı

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DAHİ/Gazi Mustafa Kemal" isimle sergiye ev sahipliği yapan Folkart Gallery; 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü etkinlikleri kapsamında Tarihçi-Yazar Eriş Ülger'i ağırladı. Sabiha Gökçen'in manevi oğlu Ülger, yaptığı araştırmalar ışığında Atatürk'ü anlattı. Folkart Gallery'deki "BÜYÜK DAHİ/Gazi Mustafa Kemal" isimli serginin Atatürk'ün yaşamına ışık tuttuğunu vurgulayan Eriş Ülger, sergide yer alan birçok eserin bizzat kendi koleksiyonunda yer aldığını kaydetti. Ülger, Sabiha Gökçen ve Salih Bozok tarafından kendisine bırakılan objelerin, eserlerin bu şekilde anlamlı bir sergi aracılığıyla tüm Türkiye'ye gösterilmesinin Atatürk'ü anlamada önemli bir katkısı olacağını söyledi. Atatürk hakkında yanlış ve eksik bilgiler içeren çok sayıda kitap ve film olduğunu belirten Ülger, "Öncelikle toplum Atatürk hakkında bilerek ya da bilmeyerek yanlış bilgilendiriliyor. Gerçek Atatürk'ün nasıl biri olduğu hakkında topluma bilgi verilmeli" dedi.