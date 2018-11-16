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3 milyon diyabetli hastalığını bilmiyor

Giriş Tarihi: 16.11.2018
3 milyon diyabetli hastalığını bilmiyor
SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Endokrinoloji ve Diyabet Kliniği Başkanı Prof. Dr. Behzat Özkan, hastane bahçesinde "14 Kasım Dünya diyabet Günü" etkinliğinde önemli açıklamalar yaptı. Diyabetin dikkate alınması gereken bir hastalık olduğunu belirten Özkan, "Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 verilerine göre, kayıtlı diyabetli sayısı yaklaşık 400 milyon kişi, 2040 yılında bu rakamın yaklaşık 600 milyona ulaşması bekleniyor. Eğer basit bir şekilde yaşam tarzı değişikliği yapabilirse 160 milyon kişinin diyabetli olmasını engelleyebiliriz" diye konuştu. Özkan, "Halk Sağlığı Başkanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 10 milyon diyabet hastası var ancak bunların 3 milyonu diyabetli olduğunu bilmiyor. Herkes şekerini ölçtürmeli" dedi.
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