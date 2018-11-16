Çıraklık merkezi ile önleri açıldı

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Manisa'da büyük çaplı su sistemleri için dev endüstriyel vanalar üreten firma, yaşadığı kalifiye eleman sorununu bünyesinde kurduğu çıraklık eğitim merkezi ile çözdü. Fabrikada hem okuyup hem de çalışan öğrenciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temini Projesi, Büyük Melen Projesi gibi stratejik yatırımlara vanalar üreterek işlerinin ustası oldu. Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikada üretiminin yüzde 40'ını yurt dışına ihraç eden Doğuş Vana, kentte yürütülen çıraklık eğitim projesine ortak olup kalifiye eleman ihtiyacını karşıladı. Firma bünyesinde 2015'te kurulan çıraklık eğitim merkezi geçen yıl ilk mezunlarını verdi. Fabrikadaki sınıflarda 4 yıl eğitim gören, üretim sahasında uzmanlaşan öğrenciler, kısa sürede sektörde aranan ara eleman haline geldi. İlk yıl mezun olan 16 öğrenciden 8'i aynı fabrikada işe başladı. Şu anda ise merkezde 26 öğrenci eğitim görüyor. Fabrikanın genel müdür yardımcısı Arcan Hacıraifoğlu, su sistemleri için ürettikleri büyük çapta vanaları önemli oranda ihraç ettiklerini söyledi. Sektörün en önemli sorunlarından birinin kalifiye eleman olduğuna dikkati çeken Hacıraifoğlu, şunları kaydetti: "Kurulduğumuzdan bu yana kadromuzda sürekli açık vardı. 2015 yılında kendi bünyemizde çıraklık okulu kurduk. Kendi çıraklarımızı yetiştirerek bu sorunu çözdük. Şu anda bir eleman arayışımız yok. 26 çırak öğrencimiz var. 16 öğrencimizi de mezun ettik. Mezun olan öğrencilerin yarısı kadroya girdi, bizimle birlikte çalışıyorlar. Hepsini almak istedik ancak başka firmalara ve sektöre geçenler oldu. Bünyemizdeki sınıflarda öğretmenimizle, öğrencilerimiz ders görüyoruz, hem de çalışıyoruz. Diplomalarını alıyorlar ve altın bilezik sahibi oluyor." Hacıraifoğlu, bu projenin hem kendileri hem de öğrenciler için büyük avantaj olduğunu dile getirdi. Öğrencilerin, KKTC Su Temini ve Büyük Melen gibi büyük projelere katkı sağladığını belirten Hacıraifoğlu, bu çalışmaya destek olacaklarını dile getirdi. Öğrencilerden Murat Yarı ise mezun olduğunda iş bulma sıkıntısı yaşamayacağını ve kendini eğitim görürken geliştirme imkanı yakaladığını anlattı. Çıraklık eğitimi sonrası işe başlayan Ömer Vışın da çalıştığı iş yerinde mesleğini öğrenme imkanı bulduğunu, proje sayesinde meslek sahibi olduğunu belirtti.