Erce ve Sinan formayı vermedi

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla milli araya mutlu giren Altınordu'da, geride kalan 12 haftaya Erce Kardeşler ve Sinan Osmanoğlu istikrarlarıyla damgalarını vurdu. Antrenmanda ve sahada gösterdikleri başarılı performansla Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun gözüne giren iki isim, takımın en çok süre alan oyuncuları listesinde ilk sırayı paylaştı. Kaleci Erce Kardeşler ve stoper Sinan Osmanoğlu bu sezon oynanan 12 lig karşılaşmasının tamamında 90 dakika süre aldı. İki oyuncuyu 975 dakika forma giyen Murat Uçar takip ederken, yeni transferlerden Serdar Deliktaş 966, stoper Hasan Hatipoğlu ise 937 dakika görev yaptı.