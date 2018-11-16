Hasta yatağında başka Gizem’leri de düşündü

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İzmir'de 8 yıl önce 12 yaşında geçirdiği trafik kazasında ince bağırsakları zarar gören 20 yaşındaki Gizem Kılıç, 2010 yılında Türkiye'de ilk kez kök hücreyle birlikte ince bağırsak nakli oldu, ardından 2014 yılında ikinci kez yapılan nakille hayata tutundu. Ancak ikinci kez takılan organın da görevini yapmaması üzerine Gizem, üçüncü kez nakil için beklemeye başladı. 14 ay boyunca hastanede organ bağışı bekleyen Gizem, "Yaşama hakkımı istiyorum. Sesimize ses verin" videosu ile herkesin dikkatini organ bağışına çekti. Son zamanlarda durumu iyice kötüleşen Gizem Kılıç, hastanede hayata gözlerini yumdu. Kılıç, önceki gün Buca Cem Evi'nde düzenlenen törenin ardından Kaynaklar Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.Gizem'in ev hanımı annesi Aysel İşlek ile üvey babası Duran İşlek, kızlarını Egeli Sabah'a bıraktı. Gizem'in en büyük hayalinin üniversite okumak olduğunu söyleyen öğretmen babası Duran İşlek, "Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanmak istiyordu. Açıköğretim Fakültesi'nde de okuyordu. Mevcut olarak öğrenciydi. Gizem bütün sınavlarına hastane odasında girdi. Herkes yardımcı oldu" dedi. Gizem'in 'sesimize ses verin' videosunu çekerken kendinden çok diğer Gizem'leri düşündüğünün altını çizen baba İşlek, "Organ bağışı bekleyen diğer hastalara faydası olur diye düşünerek o videoyu çekti. Gizem'den bir hafta önce Eren Kömür adlı bir genç organ bağışı beklerken hayatını kaybetti. Organ çok zor bulunuyor. Gizem'in hayalleri vardı. Okumak istiyordu. Diğer çocuklar için organ bağışı bekliyordu" dedi. Ev hanımı Aysel İşlek, "Gizem'in son isteği ve mesajı şuydu. Bana, 'Anne bu çektiğim video bana umut olamayacak ama belki başka kardeşlerime umut olur. Başka Gizem'ler ölmesin' dedi. Kızım çok direndi ama olmadı. Gizem'in bu dünyadan giderken bile herkesin sesi oldu. Organ bağışı bekleyen kişilerin İstanbul'dan Bursa'dan gelen yakınları da cenaze törenine katıldı. Gizem çevresinde çok sevilen bir insanmış. Bunu cenazede daha iyi gördük. 9 sene bir odanın içinde hiç çıkmadan yaşadı. O odadan bile kendini sevdirmeyi başarmış" dedi. Gizem'in çok milliyetçi bir çocuk olduğunu söyleyen anne İşlek, "Okurken Fırat Çakıroğlu'ndan çok büyük güç alıyordu. Okuma azmini ondan alırdı. Ölmeden önce, 'peygamber efendimize komşu, abimize de yoldaş olurum' derdi. Abileri de ülküdaşları da cenazede Gizem'i yalnız bırakmadı" dedi. Anne İşlek, Gizem'in ölümünün ardından organ bağışı konusunun kendileri için artık bir sosyal sorumluluk projesi haline geldiğini vurguladı.ORGAN nakli için farkındalık yaratmak amacıyla çektiği videoda Gizem Kılıç, "Türk toplumunu, ben ve benim gibilere umut olmak için organ bağışına davet ediyorum. Yaşama hakkımı istiyorum. Bize destek verin" demişti.