Karateci anne-kız

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İZMIR'DE yaşayan 16 yaşındaki milli sporcu Setenay Sefil, 6 yaşından bu yana karateyi yaşam biçimi haline getirdi. İzmir Sınav Anadolu Lisesi 11. sınıfta okuyan Sefil, başarısını hem derslerinde hem de tatamide gösteriyor. Çeşitli müsabakalardan 200'ü aşkın madalyası bulunan Sefil, 12 yıldır karate antrenörlüğü yapan annesi Emine Çam ile birlikte çalışıyor. Annesinin aynı zamanda antrenörü olmasından mutluluk duyduğunu ifade eden Sefil'in hedefi ise Tokyo 2020 Yaz Olimpiyatları. Karateye annesinin teşvikiyle başladığını belirten genç sporcu, "Bu sporu annem yapıyordu. İlk başlarda pek yanaşmadım, annemin ısrarı üzerine devam ettim. Ama başarı elde ettikçe sporu sevdim" dedi.ANNESININ salonda antrenörü evde ise anne rolünü çok iyi bir şekilde üstlendiğini belirten Setenay Sefil, "Bu iki rolü gerektiği zaman takınmak kolay değil. Evdeki anne ile salondaki hoca aynı değil ve biz dengeyi sağlayabiliyoruz. Annemin desteği olmasaydı bu kadar başarılı olamazdım. Annem her zaman 'kendin gibi dövüşürsen başarırsın' diye beni motive eder. Maç sırasında annemle göz teması kurarak bile anlaşabiliyorum. Aramızda özel bir bağ oluştu" diye konuştu. Anne Emine Çam ise, "Onu maç yaparken görmeden kimse karateci olduğuna inanmıyor. Zeki, yetenekli ve yormayan bir sporcu. Kızım karatede gitmek istediği yere kadar gitsin, ben onun arkasındayım. Setenay benim sporcum benim kızım" diye konuştu.