Ölen oğlunu defile ile andı

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AYDIN'IN Kuşadası İlçesi'nde, 2015 yılanda yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Selim Şahan Keklik için Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ve İzmir Valiliği işbirliğinde gerçekleştirilen "Kalpte Şahan Kanadı" adlı defile Gaziemir'de bulunan Extenso Otel'de gerçekleşti. Defileye Gaziemir Kaymakamı Yaşar Dönmez, Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebru Yücel, İzmir Valiliği İl Sosyal Etüt Proje Müdürü Hatice Suna Bina olmak üzere çok sayıda İzmirli katıldı. Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Giyim Öğretmeni Hatice Eyiler ve Takı Tasarımı Öğretmeni Arzu Çeşmeci başta olmak üzere Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinin hazırladığı çeşitli eserlerden oluşan defilede 32 özel tasarım elbisenin yanı sıra kaftanlar sergilendi. Selim Şahan Keklik'in ailesinin de katıldığı defilede duygusal anlar da yaşandı. Defile ile ilgili konuşan Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ebru Yücel, defilenin Selim Şahan Keklik'in annesi Mediha Keklik annenin hayali olduğunu ifade etti, "Umarım bir annenin yüreğindeki yangına bir nebze olsa da su serpebilmişizdir" diye konuştu.