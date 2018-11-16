“Üniversitelerimize desteğimiz artacak”

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR Katip Çelebi Üniversitesi'nin yeni akademik yılı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katıldığı törenle başladı. Çevre sorunlarına dikkat çeken Bakan Kurum, Foça'da denize bir geminin bıraktığı atığı temizlemek için bir ay uğraştıklarını belirterek, denize atık bırakanlara verilen cezanın 5 kat arttırılacağını söyledi. Konuşmaların ardından Bakan Kurum, unvanı değişen akademik personele cübbelerini giydirdi. Ege Üniversitesi'ni de ziyaret eden Bakan Kurum, Ege Üniversitesi'nin de dünya üniversitesi olma yönündeki çabalarını desteklediklerini dile getirdi. 15 Temmuz'da milletin bir olduğunu ve kendilerine güvendiğini hatırlatan Bakan Kurum, "Bizim de üzerimize düşen milletimize, hocalarımıza bu imkanı verebilmektir. Ege Üniversitesi ile protokol gerçekleştireceğiz. Üniversitenin ihtiyacını giderecek inşai faaliyetlere başlayacağız" diye konuştu.