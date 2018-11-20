ALS hastası yatağında organlarını bağışladı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 58 yaşında 2 çocuk babası Ertürk'e 13 yıl önce gittiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümünde ALS-MNH teşhisi konuldu. Hastalığın ilerlemesi nedeniyle zamanla vücudunun tamamını kullanamaz hale gelen Ertürk, 10 yıldır yatağa bağlı olarak yaşamını sürdürüyor. Sadece sağ ayak başparmağını kullanabilen Ertürk'ün hayata bağlılığını gören ALS-MNH Derneği üyeleri, Ertürk'e kullanabileceği bir bilgisayar hediye etti. Yedi yıldır sağ ayak başparmağıyla kullandığı bilgisayar sayesinde insanlarla iletişim kuran Ertürk, Antalya'da böbrek nakli olmayı bekleyen ancak 2 yıldır uygun böbrek bulamayan arkadaşının durumunu öğrenince tüm organlarını bağışlamak için başvuru yaptı.Organ bağışı için evlerine gelen sağlık ekibinin sorularına kullandığı bilgisayarın yardımıyla yanıt veren Ertürk, ellerini kullanmadığı için imzalayamadığı organ bağışı formuna ise görevlilerin yardımıyla parmak bastı. Kendisi gibi hastalar için dizayn edilen bilgisayar sistemiyle açıklama yapan Vedat Ertürk, organlarını bağışlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Organ nakli bekleyen arkadaşının durumuna çok üzüldüğünü bu nedenle de tüm çalışan organlarını bağışladığını anlatan Ertürk, "Beni hayata bağlayan 3 şey var. Motivasyon, iyi bakım ve iletişim. Ailem motivasyonumu fazlasıyla sağlıyor. İletişimde büyük sıkıntılar yaşıyorduk onu da bilgisayarla giderdik. ALS hastalarıyla ve sosyal medyada herkesle iletişim kurabiliyorum. İlk etapta böbreklerimi, kalbimi ve gözlerimi bağışlamak istedim. Şimdi ise işe yarayan organlarımın tamamını bağışlamak istiyorum. Çok mutluyum ve heyecanlıyım" dedi. Ertürk'ün eşi Armağan Ertürk de eşinin fedakarlığından etkilenerek organlarını bağışlama kararı aldı.