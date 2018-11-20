Bu neyin şiddeti?

BUGÜN NELER OLDU

Çiğli ilçesinde Dere Caddesi'nde geçtiğimiz cumartesi günü gece saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, taksideki müşteri, tabancayla yol kenarındaki Mix cinsi 7 aylık köpeğe tabancayla ateş etti. İki bacağına da kurşun isabet eden yavru köpek, kanlar içinde yerde kaldı. Köpeğe ateş eden kimliği belirsiz saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı köpek, hayvansever Sezgi Sarı tarafından veterinere götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralı köpeğin çekilen röntgeninde, ayaklarında kurşuna rastlanılmazken, silahla vurulduğu belirlendi. Veteriner kliniğinde tedavisi süren yavru köpeğin sahibi Nalan Bakır'a ulaşan Sarı, emniyete giderek, şikayetçi oldu. Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alıp, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.zamanlarda sokak hayvanlarına yönelik şiddetin artması, insani duygularla bağdaşmayan davranışların sergilenmesinden dolayı harekete geçen Aliağa'daki Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Aliağa Halk Pazarı'nda el emeği ürünleri satış sundu. Buradan gelir elde eden öğrenci ve öğretmenler, kulübe, mama ve kedi kumu satın aldı. Kulübeleri boyayan öğrenciler, barınak yapmanın mutluluğunu yaşadı.