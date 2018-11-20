Çiftçilere her yıl 5 milyon lira

BUGÜN NELER OLDU

2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Gediz havzasındaki Kula Saraçlar Göleti, Emre ve Yunusemre Beydeğirmeni barajlarını inceledi. Kula Saraçlar Göleti'nin tamamlandığını fakat bölgenin jeolojik yapısı nedeniyle zemin sıkıntısı yaşandığını ifade eden Eker, "Bu sorunu en kısa sürede çözeceğiz" dedi. Daha sonra Kula Emre Barajı şantiyesini ziyaret eden Eker, 490 bin m3 su tutma kapasitesine sahip olacak barajda gövde, regülatör ve dolusavak kazıları devam ettiğini kaydetti. Emre Barajı için 153 bin m3 dolgu yapılacağını da belirten Eker, "Hedefimiz projeyi 2020 yılı içerisinde tamamlayarak çiftçimizin hizmetine sunmak" diye konuştu. Eker üç projenin de tamamlanmasıyla Manisalı çiftçilerin cebine 2018 yılı rakamlarıyla her yıl ortalama 5 milyon lira daha fazla gireceğini söyledi.