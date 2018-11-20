Folkart’a iş sağlığı ve güvenliği belgesi

BUGÜN NELER OLDU

, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı denetimlerini başarıyla tamamlayarak, Türkiye'de İngiliz Standartları Enstitüsü'nden (BSI) bu belgeyi almaya hak kazanan ilk inşaat şirketi oldu. Dünyanın en saygın ve lider belgelendirme kuruluşlarından birisi olan ve 193 ülkede faaliyet gösteren BSI Türkiye Genel Müdürü Özlem Ünsal, Folkart Yapı Genel Müdür Yardımcısı Ayetullah Mutlu'ya ISO 45001 belgesini takdim etti. Düzenlenen törende konuşan Folkart Genel Müdür Yardımcısı Ayettullah Mutlu, "Yapılan denetimler sonrasında almaya hak kazandığımız bu belge nedeniyle tüm Folkart çalışanlarını kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.