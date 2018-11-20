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Göçmenler adadan kurtarıldı

Giriş Tarihi: 20.11.2018
Göçmenler adadan kurtarıldı
EGE Denizi'ndeki Yumurta Ada'da sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada yaklaşık 40 kişilik grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi. Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurta Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı. Sahil güvenlik unsurları, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 kişiyi kurtararak Ayvalık Limanı'na getirdi. Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı.
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Göçmenler adadan kurtarıldı
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