İzmir daha iyi yerlere gelmeli

BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İç Anadolu Bölgesi'ndeki illere ait hemşehri derneklerinin temsilcileriyle Balçova'daki bir restoranda bir araya geldi. Buluşmada, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından İç Anadolu Bölgesi'ndeki kentler için özel olarak hazırlanan 7 dakikalık film de gösterildi. Yerel seçim öncesinde İzmir'in sorunlarını analiz ederek projeler hazırladıklarını belirten Şengül, "İzmir'de, dünyadaki ender kentin sahip olduğu bir potansiyel var. Ancak İzmir bulunması gereken yerin çok altında. Uzun süredir iktidarda olan yerel yönetimin sarıldığı 4 argüman var. Atatürk, Cumhuriyet, yaşam tarzı ve 'Hükümet İzmir'i cezalandırıyor' söylemi üzerinden siyaset yapıyorlar. Bunların hiç biri doğru değil" dedi.Hükümetin İzmir'i cezalandırdığı ve yatırımları engellediğine yönelik söylemlerin de gerçek dışı olduğunu dile getiren Şengül, "İzmir'e yapılan katkılar, batıdaki birçok ilimizden daha fazla. Projelerin engellenmesi söz konusu değil. İzmir'e, 70 milyar TL ile Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştirdik. Bunlar yapılmasa, İzmir'in tüm damarları tıkanmış olurdu" diye konuştu.