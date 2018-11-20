Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > İzmir daha iyi yerlere gelmeli

daha iyi yerlere gelmeli

AK Partili Şengül: yerel yönetimler yüzünden potansiyelini gösteremiyor. Kentin sorunlarını projeler üreterek proje hazırladık

Giriş Tarihi: 20.11.2018
İzmir daha iyi yerlere gelmeli
AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İç Anadolu Bölgesi'ndeki illere ait hemşehri derneklerinin temsilcileriyle Balçova'daki bir restoranda bir araya geldi. Buluşmada, AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından İç Anadolu Bölgesi'ndeki kentler için özel olarak hazırlanan 7 dakikalık film de gösterildi. Yerel seçim öncesinde İzmir'in sorunlarını analiz ederek projeler hazırladıklarını belirten Şengül, "İzmir'de, dünyadaki ender kentin sahip olduğu bir potansiyel var. Ancak İzmir bulunması gereken yerin çok altında. Uzun süredir iktidarda olan yerel yönetimin sarıldığı 4 argüman var. Atatürk, Cumhuriyet, yaşam tarzı ve 'Hükümet İzmir'i cezalandırıyor' söylemi üzerinden siyaset yapıyorlar. Bunların hiç biri doğru değil" dedi.

"ALGILARI YIKACAĞIZ"
Hükümetin İzmir'i cezalandırdığı ve yatırımları engellediğine yönelik söylemlerin de gerçek dışı olduğunu dile getiren Şengül, "İzmir'e yapılan katkılar, batıdaki birçok ilimizden daha fazla. Projelerin engellenmesi söz konusu değil. İzmir'e, 70 milyar TL ile Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımını gerçekleştirdik. Bunlar yapılmasa, İzmir'in tüm damarları tıkanmış olurdu" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir daha iyi yerlere gelmeli
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN