Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Vatandaş, trafik lambası istiyor

Vatandaş, trafik lambası istiyor

Giriş Tarihi: 20.11.2018
Vatandaş, trafik lambası istiyor
İZMIR'IN Aliağa ilçesinde, kentin işlen noktasında yer alan Hükümet Caddesi Zeytinli Parkı Kavşağı'nda trafik ışıkları bulunmuyor. Kavşakta ışıkların bulunmaması kazaları da beraberinde getiriyor. Bugüne kadar onlarca kazanın meydana geldiği kavşakta vatandaşlar, ölümlü kazalar meydana gelmeden ışıkların kurulmasını istiyor. Kavşakta meydana gelen kazalar nedeniyle zaman zaman sürücülerde kendi aralarında tartışmaya giriyor. Vatandaşlardan Ersin Özdemir, "Küçük bir dikkatsizlik farklı sonuçlara neden olabilir. Ölümlü kazalara sebebiyet verilmemesi açısından yetkililerin bir an önce bu kavşağa trafik ışıklandırmaları yapmasını rica ediyoruz" dedi. Öte yandan, kavşağın can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu için Aliağa Belediyesi'nin rapor hazırladığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdiği ama herhangi bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatandaş, trafik lambası istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN