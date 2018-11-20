Vatandaş, trafik lambası istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Aliağa ilçesinde, kentin işlen noktasında yer alan Hükümet Caddesi Zeytinli Parkı Kavşağı'nda trafik ışıkları bulunmuyor. Kavşakta ışıkların bulunmaması kazaları da beraberinde getiriyor. Bugüne kadar onlarca kazanın meydana geldiği kavşakta vatandaşlar, ölümlü kazalar meydana gelmeden ışıkların kurulmasını istiyor. Kavşakta meydana gelen kazalar nedeniyle zaman zaman sürücülerde kendi aralarında tartışmaya giriyor. Vatandaşlardan Ersin Özdemir, "Küçük bir dikkatsizlik farklı sonuçlara neden olabilir. Ölümlü kazalara sebebiyet verilmemesi açısından yetkililerin bir an önce bu kavşağa trafik ışıklandırmaları yapmasını rica ediyoruz" dedi. Öte yandan, kavşağın can ve mal güvenliğini tehlikeye soktuğu için Aliağa Belediyesi'nin rapor hazırladığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdiği ama herhangi bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi.