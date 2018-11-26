Lebip Timor: Tarih yazıyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Denizlispor, son yıllarda görülmemiş bir seyirci desteği ile çıktığı maça adeta yenik başladı. Gereksiz bir faul sonrası yediklerin golün şaşkınlığı da uzun sürdü. Konuk Giresunspor önde baskı yaparak Aissati ve Kibong'un da pas trafiğini kesince pozisyon bulmakta ta zorlanıyordu ev sahibi takım. Sonra topu kanatlara taşıyıp sağdan soldan bindirmeye başladılar ve Aissati'nin getirip yaptığı " al da at " ortasına kafayı koyan M.Akyüz skoru eşitliyordu. İstediği tempoyu bulamayan ve Burak ile M.Akyüz'ü rakip defans arkasında topla buluşturmakta zorlanan Denizlispor pozisyon bulmakta da zorlanıyordu . 1-1 biten ilk yarı sonrası da tipik bir orta alan mücadelesi vardı sahada. 53.dakikada konuk takımın haklı penaltı isteğine düdük çalmayan hakem Kadir Sağlam 2 dakika sonra ağır bir kararla Kibong'u oyundan atarken vermediği penaltının bedelini ödüyordu adeta.10 kişi kalan Denizlispor adına artık işler de zorlaşıyor, Burak'ı, Deniz ile değiştiren Yücel hoca önce orta alanı, sonra da maçı rakibe vermemek için direniyordu sanki. Ancak son çeyreğe girilirken saçma sapan bir geri pas yorumuyla hakem bir kez daha maçı çomaklıyor ve bu karar sonrası da konuk takım öne geçiyordu. Heyecan fırtınasına dönen maçın son dakikaları da nefes kesiyor ve Recep ile skoru eşitleyen Denizlispor 83.dakikada faul tartışmalı bir golle de öne geçiyordu. Sadece maçı kazanmıyorlar adeta hocaları ile birlikte tarih yazıyorlardı. Zira Yücel hoca ile çıktıkları son 5 maçta attıkları 15 gol ve topladıkları 15 puanla zirveyi sallıyorlardı. Bu ligin tarihi hocamın nice zaferlerini yazıyorsa, ayakta alkışlamayı da görev sayarım kendime.