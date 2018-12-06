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Okudukları okula yardımı

Giriş Tarihi: 6.12.2018
Okudukları okula kitap yardımı
EGE Bölgesi Ağrı İli Diyadin İlçesi ve Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin en büyük ortak paydası hemşehri olmaktan ziyade geçmişte zor şartlarda altında okumuş olmak. Aralarında doktor, avukat, öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu dernek, "Bizim yaşadığımız zorlukları başka çocuklar da yaşamasın" diyerek kolları sıvadı ve Diyadin'deki okullara kütüphane kurmak için harekete geçti. Bugüne dek toplanan kitaplarla iki okulda iki kütüphane kuran dernek, şimdi de topladıkları 20 bin kitabı memleketlerindeki öğrencilere ulaştırmak için hazırlık yapıyor. Dernek başkanı Ferit Çevik, "Zamanında sıkıntı çektik, onlar çekmesin" diye konuştu.
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Okudukları okula kitap yardımı
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