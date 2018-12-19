Balıkesir’den kupa sürpriz

Türkiye Kupası 5. Tur rövans karsılasmasında Balıkesir Baltok sahasında karsı karsıya geldigi Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Balıkesirspor Baltok, son 16'ya kalmıs oldu.
Maçın 58. dakikasında Rizespor atagında Ugur Aygören ceza sahası içinde Mustafa Saymak'ı düsürdü. Kazanılan penaltıyı Gladkyy atısını gole çevirdi: 0-1. 75. dakikada Steve Beleck'in pasında topla bulusan Sedat Sahintürk'ün yaptıgı vurusta mesin yuvarlak aglarla bulustu: 1-1. 90+2'de Muhammed Ali Dogan'ın ceza sahası dısından yaptıgı vurusta top direkten döndü. Direkten dönen topu defans uzaklastırdı. Bu sonuçla Balıkesir turu geçen taraf oldu.