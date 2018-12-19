Binlerce Denizlili Şeb-ı Arûs’a akın etti

BUGÜN NELER OLDU

DenizliBüyükşehir Belediyesi Mevlana Celaleddin Rumi'nin Hakk'a vuslatının 745. yıldönümü nedeniyle anma programı düzenledi. Işık ve görsel sunumlarla unutulmaz anların yaşandığı Şeb-i Arûs'a binlerce vatandaş akın etti. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Spor Salonu'nda anma programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ile katıldı. Işık ve görsel sunumlarla unutulmaz anların yaşandığı gecede, Selim Öztaş yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı, Türk Tasavvuf Müziği konseri ile en güzel ilahi ve kasideleri seslendirdi. Başkan Zolan, salonu dolduran Denizlilere teşekkür ederek, "Bugün Mevlana Celaleddin Hazretlerini vuslatının 745. yılında hep beraber anıyoruz. Değerlerimize, güzelliklerimize sahip çıkıp, varlık sebebimizin ne olduğunu hiçbir zaman unutmadan, Allah'ım yürüyüşümüzü devam ettirsin. Bizi bu güzelliklerden koparmasın" dedi.