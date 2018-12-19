İhmal iddiası mezar açtırdı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Emine Çelik (66), kalp damarlarındaki genişleme nedeniyle 17 Mart'ta Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (EAH) ameliyat edildi. Operasyondan sonra beyninde ödem oluşan ve kısmi felç geçiren Çelik, 9.5 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra 5 Aralık'ta taburcu edildi. Ancak fenalaşarak arka arkaya 2 kez hastaneye kaldırılan Çelik, ameliyat olduğu Tepecik EAH'de solunum cihazına bağlandı. Bir süre sonra Çelik'in ağzından köpükler çıkmaya başladı. Ancak iddiaya göre ilgilenen olmadı. Bir süre sonra Emine Çelik hayatını kaybetti. Çelik'in ölümü kayıtlara 'doğal ölüm' olarak kaydedildi. Doğuş Çelik, Karşıyaka Başsavcılığı'na annesinin ölümünde ihmalleri olduğu gerekçesiyle doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığın talimatıyla Çelik'in mezarı açıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirilen Çelik'in naaşı, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılan otopsinin ardından tekrar defnedildi.