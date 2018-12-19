Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kafaoğlu’ndan dayanışma örneği

Kafaoğlu’ndan dayanışma örneği

Giriş Tarihi: 19.12.2018
Kafaoğlu’ndan dayanışma örneği
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Savaştepe ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklama yapan Kafaoğlu, AK Parti'nin Balıkesir Büyükşehir adayı Yücel Yılmaz'a destek vererek oy istedi. Balıkesir ve Savaştepe'ye yapılan yatırımların 2019'da da devam edeceğini ifade eden Kafaoğlu, "31 Mart'ta Büyükşehir adayımız sayın Yücel Yılmaz. Ama hep beraber el ele, gönül gönüle 20 ilçe ve büyük şehir belediyesi başkanlığını kazanmak çalışıyoruz, çalışacağız. Biz de küsmek darılmak yoktur" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kafaoğlu’ndan dayanışma örneği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN