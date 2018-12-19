Kafaoğlu’ndan dayanışma örneği

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Savaştepe ilçesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklama yapan Kafaoğlu, AK Parti'nin Balıkesir Büyükşehir adayı Yücel Yılmaz'a destek vererek oy istedi. Balıkesir ve Savaştepe'ye yapılan yatırımların 2019'da da devam edeceğini ifade eden Kafaoğlu, "31 Mart'ta Büyükşehir adayımız sayın Yücel Yılmaz. Ama hep beraber el ele, gönül gönüle 20 ilçe ve büyük şehir belediyesi başkanlığını kazanmak çalışıyoruz, çalışacağız. Biz de küsmek darılmak yoktur" diye konuştu.