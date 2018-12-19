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Menemen İstanbul’da tur peşinde

Giriş Tarihi: 19.12.2018
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Konya Anadolu Selçukspor'u 3-1 yenip devreyi 35 puanla 2. sırada tamamlayan Menemen Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün evinde 2-1 yenildiği Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak ve A SPOR'dan canlı yayınlanacak. Sarılacivertliler rakibini 2 farkla ya da gollü 1 farkla mağlup ederse tur vizesi alacak. Karşılaşma Menemen'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona ererse uzayacak. Diğer skorlarda ise gülen taraf Kasımpaşa olacak. Teknik direktör Suat Kaya, Kasımpaşa'yı elemelerinin mucize olmayacağını belirterek, "Elimizden geleni yapacağız. Takımıma inanıyorum" diye konuştu.
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Menemen İstanbul’da tur peşinde
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