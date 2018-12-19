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Öğrencilerin dostu millet kıraathanesi

Yunusemre Belediyesi’nin ’ya kazandırdığı Millet Kıraathanesi, öğrencilerin uğrak mekanı oldu

Giriş Tarihi: 19.12.2018
Öğrencilerin dostu millet kıraathanesi
Yunusemre Belediyesi'nin Manisa'ya kazandırdığı Ege Bölgesi'nin ilk Millet Kıraathanesi'ne ilgi arttı. Dönem sonu sınavlarına Millet Kıraathanesi'nde hazırlanan öğrenciler, kıraathanenin zengin kaynaklarından da yararlanıyor. Okuyan, araştıran, bilinçli nesiller yetişmesi için kütüphanelere olan ilginin artması gerektiğine vurgu yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Kıraathane kültürünü canlandırmak, okuma alışkanlığını başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun her kesimine yaymak amacıyla hizmete açtığımız Millet Kıraathanesi'ne olan ilgi bizleri mutlu ediyor. Vatandaşlarımız burayı benimsedi. Okullarımızın açılmasıyla birlikte öğrencilerimiz burada ders çalışıyor, sınavlara hazırlanıyor" dedi.
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Öğrencilerin dostu millet kıraathanesi
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