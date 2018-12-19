Şoför hastayı hastaneye yetiştirdi

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Geçtiğimizakşam Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait 27 numaralı 20 BL 097 plakalı Faruk Dere yönetimindeki Bayramyeri-Meska hattındaki otobüste meydana gelen olayda, yolculardan biri rahatsızlanarak baygınlık geçirdi. Şoför Dere, hemen güzergahından çıkarak Denizli Devlet Hastanesi'ne yöneldi. Şaşkın bakışlar arasında, otobüsü acil servis girişine sokan Dere, baygınlık geçiren yolcuyu sağlık görevlilerine durumu anlatarak teslim etti. Dere, ardından hatta geri döndü. Şoförün bu duyarlılığı ise vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Olayı anlatan Dere, "Bayramyeri'nden hareket ettikten 5 dakika sonra bir yolcu gelerek arkada birinin rahatsızlandığını söyledi. O anda aklıma Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'ın bizlere söylediği, 'Böyle bir durumda yolcuyu, kimseyi riske atmadan hastaneye güvenli bir şekilde yetiştirin' talimatı geldi" dedi.