Lebip Timor: Pamuk eller cebe

BUGÜN NELER OLDU

BALIKESIRSPOR, transfer yasakları ile başladığı, sonra da sahası bakımda olduğu için Akhisar'a taşındığı bir ligde, son haftalardaki başarıları ile göz kamaştırmaya başladı.Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir süper lig ekibini eleyerek ligdeki başarısını da cilaladı.Çok kısıtlı imkanlarla, çok takımın beceremeyeceği işlere imza attılar ama saha içindeki bu muhteşem tabloya rağmen, saha dışında aynı görüntü yok ne yazık ki. Buna rağmen teknik ekip başta olmak üzere sahaya çıkanların yazdıkları kahramanlık destanına isim bulamıyorum.Şehrin plakası gibi saha içinde 10 numaralar. Yaşanan ekonomik sorunları nasıl çözecekler hem merak hem de endişe ile beklemekteyim. Play-Off'un eşiğine kadar gelip dayandılar ama hem hoca, hem futbolcuların bu ortama ne kadar dayanacakları kafamı kurcalıyor. Kentin ileri gelenleri, cepleri kurcalasınlar yeter.