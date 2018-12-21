Lebip Timor: Pamuk eller cebe

BALIKESIRSPOR, transfer yasakları ile başladığı, sonra da sahası bakımda olduğu için Akhisar'a taşındığı bir ligde, son haftalardaki başarıları ile göz kamaştırmaya başladı. Ligde son 5 haftadır kaybetmedikleri gibi, Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor gibi bu ligin en baba takımlarını da dize getirerek ligin seyrini değiştirdi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bir süper lig ekibini eleyerek ligdeki başarısını da cilaladı.
Çok kısıtlı imkanlarla, çok takımın beceremeyeceği işlere imza attılar ama saha içindeki bu muhteşem tabloya rağmen, saha dışında aynı görüntü yok ne yazık ki. Buna rağmen teknik ekip başta olmak üzere sahaya çıkanların yazdıkları kahramanlık destanına isim bulamıyorum. 'Umuda yolculuk' mu desem 'zafere inananlarındır' mı desem, seçimi size bırakıyorum ama bu gerçek futbol kahramanlarını ayakta alkışlamayı da bir görev olarak görüyorum.
Şehrin plakası gibi saha içinde 10 numaralar. Yaşanan ekonomik sorunları nasıl çözecekler hem merak hem de endişe ile beklemekteyim. Play-Off'un eşiğine kadar gelip dayandılar ama hem hoca, hem futbolcuların bu ortama ne kadar dayanacakları kafamı kurcalıyor. Kentin ileri gelenleri, cepleri kurcalasınlar yeter. 'Pamuk eller cebe' beyler!