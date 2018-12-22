Hatay otoparkının giriş bölümü çöktü

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Geçtiğimiz günlerde meydana gelen aşırı yağışların ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı başında Hatay semtinde hizmete soktuğu Hakimevleri Çok Katlı Otoparkı'nın İnönü Caddesi tarafından girişini sağlayan bölümünde çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle Uşakizade Muammer Bey Sokak'ın bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Belediye ekipleri otoparkın Uşyakizade Muammer Bey sokaktan olan giriş ve çıkışını kapatarak çökmenin olduğu bölgede çalışma başlattı. Otoparkın inşaatını yapan yüklenici firmanın yetkilileri inşaatın yapıldığı alanla dağ arasına inşaat sırasında çok sayıda fore kazık çakıldığını dağ ile çakılan fore kazıklar arasında oluşan boşluğun da inşaat sırasında dolgu malzeme ile doldurulduğunu belirtti.Zemin oturması nedeniyle otoparkın girişinde dar kapsamlı bir çökme olduğunu belirten yetkililer çökmenin olduğu alana tekrar dolgu yapıldığını ardından da çelik hasır beton dökülerek sorunun giderileceğini söyledi. Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle İnönü Caddesi üzerinden otoparka giriş çıkışlar geçici süreyle kapatılırken Uşakizade Muammer Bey Sokakta da trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar otoparkın 1 ay önce hizmete sokulduğunu çökme olan yerin bir an önce tamir edilip yolun trafiğe açılmasını istedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 10.3 milyon liraya mal olan otoparkın üst kısmını içinde süs havuzunun da bulunduğu seyir terası olarak düzenlemiş vatandaşların hizmetine sokmuştu.