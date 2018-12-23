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’e geri kazanım OSB kurulacak

Giriş Tarihi: 23.12.2018
İzmir’e geri kazanım OSB kurulacak
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) tarafından 'geri kazanım sanayisinin' düzenli ve modern şekilde sanayileşmesi adına projelendirilen ve Kemalpaşa bölgesinde Türkiye'de ilk olarak hayata geçirilmesi planlanan Geri Kazanım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için çalışmalar hızlandı. EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve komite üyeleri, proje için AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu ile bir araya geldi. Yorgancılar, "Sıfır atık projesi kapsamında toplanılan atıkların en ekonomik, modern ve çevre duyarlılığı yüksek tesisler tarafından geri kazanılmasının sağlanması amacıyla bu yola çıktık. Geleceğimiz ve çocuklarımız için bu projeye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu açıdan tüm paydaşlardan destek bekliyoruz" dedi.
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İzmir’e geri kazanım OSB kurulacak
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