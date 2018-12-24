Altay iyi başladı kötü bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

Sezona çok iyi başlayan siyahbeyazlı ekip ilk 5 haftada hanesine tam 9 puan yazdırırken, ardından oynadığı 12 karşılaşmada yalnızca 8 puan topladı. İlk 5 maçlık dilimde Ümraniyespor ve İstanbulspor'u yenen İzmir ekibi, Afyonspor, Adanaspor ve Boluspor'la berabere kalıp Play-Off potasına girdi. Ardından düşüşe geçen Altay, 10'uncu haftada teknik direktör Alper Avcı ile yollarını ayırdı. İzmir ekibi, geçen sezon 2. Lig'de takımın son 4 maçta başına geçen ve şampiyonluk yaşayan sportif direktör Özden Töraydın'a takımı emanet etti. Ancak Töraydın yönetimindeki Altay 7 haftada yalnızca 1 kez kazanabildi. Bu süreçte 4 yenilgi 2 beraberlik elde eden Altay'da taraftarlar da isyan etti.TAKIMIN gidişatından memnun olmayan futbolseverler sık sık takımı protesto ederken, 16'ncı haftada oynanan Osmanlıspor maçı öncesi tesislere gelerek oyuncuları sert dille uyardı. Futbolcuları tehdit eden taraftarlara yönetim sert tepki gösterdi. Altay, Kardemir Karabükspor'un ardından iç sahada en kötü performans sergileyen takım unvanını aldı. Atatürk Stadı'nda 8 maça çıkan İzmir ekibi 2 galibiyet,1 beraberlik ve 5 yenilgi alarak çok kritik puanlar kaybetti. Evinde 7 puan toplayan Altay deplasmanda ise hanesine 10 puan yazdırdı. Deplasmanda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan Altay evine göre daha iç açıcı sonuçlara imza attı.SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Boluspor'la 1-1 berabere kalarak namağlup serisini 10 maça çıkaran Altınordu bugün ilk yarının son haftasında evinde Giresunspor'la 19.00'da başlayacak maçta karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, tarihinde 10 kez karşılaştığı Giresunspor'a karşı ilk galibiyetini almaya çalışacak. Play- Off hedefindeki Altınordu'nun 25 puanı bulunurken, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Karadeniz ekibi 18 puanda...