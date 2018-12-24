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’de hesapları

1. Lig’de ilk yarıyı liderin 2 puan gerisinde bitiren Horozlar’da yönetim, yolunda icraatlara start verdi

Giriş Tarihi: 24.12.2018
Denizli’de Süper Lig hesapları
Denizlispor son 10 yılın en müthiş çıkışını yakaladı. 9 sezon sonra Süper Lig'e çıkmanın hayalini yaşayan Horozlar, son 10 yılın en çok gol atan, en az gol yiyen, en fazla galibiyet alan, deplasmandan en çok puan getiren ekibi oldu. Denizlispor yönetimi Süper Lig'e çıkmaları halinde tüm oyuncularla yola devam edeceklerini açıklarken ara dönemde iyi bir golcü ve stoper almayı planlıyor. Denizlispor'u İstanbulspor önünde galibiyete taşıyan tecrübeli futbolcu Recep Niyaz, "Doğduğum, futbola başladığım bu kentte Süper Lig forması giymek en büyük hayalim" ifadelerini kullandı.
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Denizli’de Süper Lig hesapları
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