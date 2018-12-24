Göztepe yenilenecek

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, 22 puana ulaştığı ilk yarıyı MKE Ankaragücü galibiyetiyle tamamladı. Kemal Özdeş yönetimindeki ikinci lig maçında ilk galibiyetini alan Göztepe, geçen sezonki 30 puanlık performansının gerisinde kaldı. Bu sezon savunmadan ve forvetten istediği verimi alamayan Göztepe'de yönetim öncelikle sağ ve sol bek ve bir de stoper almak için harekete geçti. Forvet hattından ise Jerome, Sokol Cikalleshi ve Samed Ali'den biri gönderilecek. Yönetim iyi bir skorer golcü alınması için düğmeye bastı. Göztepe'de istenen verim alınmayan Deniz Kadah, Fausto Grillo ile daha önce gözden çıkarılan Nabil Ghilas ve Oscar Scarione'nin gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Celso Borges, Gouffran ile ilgili kararı ise teknik direktör Kemal Özdeş verecek. Özdeş, "Bugünden sonra devre arası için planlama başlayacak. Göztepe ligin sonunda üst sıraları hedefleyecek. Kupada da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.