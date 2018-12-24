Haberhattı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'inMenemen ilçesinde, Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, şehit edilişinin 88. yılında anıldı. Kubilay Şehitliği'nde, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve diğer protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen anma töreninde, anıta çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Anma etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Şehitleri Ulusal Koşusu da büyük katılıma sahne oldu.İzmir'deKaradeniz Dernekleri Konfederasyonu (KADEKON) tarafından düzenlenen Karşıyaka Hamsi Şöleni'nin 11'incisi Bostanlı Pazar Yeri'nde yapıldı. Samsun ve Rize'den getirilen 5 ton hamsinin dağıtıldığı şölende, ekmek arası hamsinin tadına bakmak isteyen İzmirliler, uzun kuyruklarda bekledi. 20 binin üzerinde katılımın gerçekleştiği hamsi şöleninde, hamsi tezgahlarının dışında hediyelik eşya tezgahları da açıldı.MüstakilSanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Gençlik Kurulu'nun 13. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Balçova Termal Otel'de gerçekleşen toplantıda yeni başkan Muhammed Elçiboğa oldu. Genel kurula MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve Genç MÜSİAD üyeleri katıldı. Mustafa Temel'den bayrağı devralan Elçiboğa, "Sorumluluğumuzu biliyoruz" dedi.