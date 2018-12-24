Lebip Timor: Hiç yakışmadı

BUGÜN NELER OLDU

Hem kupadaki başarıları, hem de son haftalardaki sürpriz skorları ile dikkati çeken iki ekibin Hatay'daki mücadelesi çok erken bir golle başladı. 40. saniyede, Gökhan Karadeniz'in ceza yayı üzerinden vurduğu, aslında vuramadığı topyuvarlanıp Vukoviç'in koltuk altından filelerle buluştuğunda, Balıkesirli oyuncuların ayağına daha top bile değmemişti.PATATESandıran zemin her geçen dakika ağırlaşırken ev sahibi ekibin geride bıraktığı 16 haftada yediği 10 golle ligin en az gol yiyen 2. takımı olması da gözden kaçmıyordu.Sonra rakip ceza alanına adeta kamp kurdular ama kaleyi bulamıyorlardı.Devre sonuna sayılı dakikalar kala, Hatayspor 3 defa geldiği Balıkesir kalesinde 3. golü de buluyor, Balıkesirspor kalesi ve defansı çok erken düşüyordu.ANKARA takımlarını Ankara'nın berbat zeminlerinden alıp Bolu ve Eskişehir'e gönderen federasyon bu maç için İskenderun, Adana, Mersin veya Gaziantep'i niçin düşünmedi de bu utanç tarlasını layık gördü takımlara? Maça erken veda eden Balıkesirspor izledik.