Minik Ege’den sevindiren haber geldi

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'inTorbalı ilçesinde, göz ameliyatı öncesi oksijen yerine azot verildiği iddia edilen ve sevk edildiği Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tutulan 5,5 yaşındaki Ege Avcı, yaşam savaşını kazandı. Ödemin beynine zarar vermemesi için uyutulan Ege, ilaçların kesilmesinin ardından tedaviye olumlu cevap verdi ve gözlerini açtı. Baba Ünal Avcı ve bir süre önce boşandığı anne 31 yaşındaki İpek Yeşilçam, gelen haber ile büyük sevinç yaşadı. 13 gün kesintisiz oğlu için acil servisin önünden ayrılmayan anne İpek Yeşilçam (31), "Oğlum tedaviye cevap verdi. Ege için dua eden herkesten Allah razı olsun. Şu an ufak ufak gözlerini açtı. Beyni hasar almış, bu yüzden özel bakım gerekecek. Çok şükür hayati tehlikeyi atlattı. Allah onu bize bağışladı. Şimdilik günde 10 dakika görebiliyorum. Oğlumu en yakın zamanda kucağıma almak için sabırsızlanıyorum. Allah kimseyi evladı ile sınamasın" dedi.