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Özel öğrenciler kampusu gezdi

CÜNEYT HASÇELİK Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2018
Özel öğrenciler kampusu gezdi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sosyal Hizmet Bölümü'nde lisans eğitimi alan Elif Elgin, Hasan Serhan Bayık, Mervegül Işık, Tarık Göçkan ve Reşat Niyazoğlu'ndan oluşan 5 kişilik öğrenci grubu "Kampusta Bir Gün" projesini hayata geçirdi. Öğrenciler proje ile Manisa Özel Eğitim Okulu öğrencileri ile onların üniversite yaşamını 1 günlüğüne de olsa görmeleri ve oradaki üniversite havasını solumalarını sağladı. Uncubozköy kampüsünde düzenlenen etkinliğe Manisa Özel Eğitim Okulu'ndan 33 öğrenci ve öğretmenler katıldı. Üniversite kantinine giden engelli öğrenciler, kendileri için alışveriş yaptı. Öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.
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Özel öğrenciler kampusu gezdi
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