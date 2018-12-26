Hayvanseverlerden, Nejat Amcaya ev

İZMIR'DE çocukluğundan bu yana sokaklarda yaşayan, bir süredir de derme çatma bir barakada yaşayan Nejat Altın (71), ilk kez ev sahibi olmanın sevincini yaşıyor. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Nejat Altın, yıllarca sokaklarda yaşayıp, otobüste yattı. Şu anda 71 yaşında olan Altın, bir süre önce bir hayırsever tarafından kaldığı otobüs durağında fark edilerek boş arazideki derme çatma barakaya yerleştirildi. Ancak yağmur suyu geçiren ve oldukça eski barakada kış aylarında donma tehlikesi bulunan Altın, belediyenin huzurevine yerleştirilme teklifini de "Ben orada yaşayamam, yıllardır sokaklarda yaşamaya alıştım, orada ölürüm" diyerek geri çevirdi. Bunun üzerine çevredeki hayırseverler, Altın için konteyner ev yaptırmak için bir araya geldi. Hayırseverlerin desteği ile yaptırılan bir oda, banyo ve tuvaletten oluşan konteyner ev tamamlanmak üzere. Hayırsever Cengiz Altın'ın arazisine monte edilecek konteyner evine kavuşmak üzere olan Altın, hayatında ilk kez ev sahibi olacağı için mutlu olduğunu söyledi. Ayağındaki sağlık sorunu nedeni ile kendisine verilen tekerlekli sandalye ile dolaşabilen Altın, "Hayatta hiç kimsem yoktu, ancak şimdi kocaman bir ailem oldu" dedi.

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