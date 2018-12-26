Kedilerin annesinin yürek burkan hikâyesi

İZMIR'IN Ödemiş ilçesinde tek başına yaşayan ve yardımlar dışında hiçbir geliri olmayan, her gün şehir merkezini adımlayıp sokakta yaşayan kedileri besleyen 64 yaşındaki Ömriye Köylü'nün yaşam öyküsü yürek burkuyor. Ev koşulları da son derece zorlu olan yaşlı kadın, sosyal yardımlaşmadan aldığı 250 lira ve sanayi sitesi esnaflarının yardımlarıyla yaşantısını sürdürmeye çalışırken, bir yandan sokak kedilerini beslemeyi kendine görev ediniyor.

YAŞAM MÜCADELESI

Her gün "Yavrularım" diye seslendiği kedilerini besleyip Umurbey Mahallesi Samsun Caddesi'ndeki evine dönen Ömriye Köylü için asıl zorluk evinin kapısından içeriye girince başlıyor. Tek başına yaşadığı evinde elektrik faturasını ödemekte zorlandığı için tüm risklerine rağmen mangal yakarak ısınan yaşlı kadının evindeki pek çok eşyanın da kullanım ömrünü doldurduğu gözleniyor. Yaşlı kadın zorlu koşullarda Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Ödemişli esnafların destekleriyle ayakta durmanın mücadelesini veriyor.