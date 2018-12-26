Kemeraltı’nda yeni yıl alışverişi

YENI yıl alısverisini uygun fiyatlarla yapmak isteyenler Kemeraltı Çarsısı'na akın etti. Yılbası için en çok tercih edilen ürünlerden olan yılbası agaçları ve yeni yıl süslemelerinin yanı sıra çerez ve tombala da en çok satılanlar arasında yer aldı. Yılbası agaçları, boyutlarına göre 17.50 liradan 350 liraya kadar alıcı buluyor. Beyaz ve simli agaçlar ise ortalama 200 liradan satılıyor. Yılbası agaçlarının yanında, yılbası süsleri için gerekli olan malzemelerden yeni yıl ısıkları ortalama 15 liradan, silikon yeni yıl ısıkları ise 50 liradan satısa sunuluyor. Karısık çerezin fiyatı içerigine göre yarım kilo için 8 ile 30 lira arasında degisiyor. Kemeraltı Çarsısı'nda yılbası alısverisi için en çok tercih edilen ürünlerden biri de çocuklar için satılan Noel baba kostümleri oldu. Kostümlerin fiyatları ise 20- 25 lira arasında degisiyor.

MERYEM ANA'DA NOEL AYİNİ

IZMIR'IN Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi'nde Noel dolayısıyla ayin gerçeklestirildi. Hristiyan aleminde Hazreti Isa'nın dogum günü kabul edilen Noel gecesi, Hristiyanlıgın önemli kutsal mekanları arasında yer alan Meryem Ana Evi'nde ayinle kutlandı. Rahip Robert Bondea'nın yönettigi ayinde, Incil'den bölümler ve Hazreti Isa'nın dogumunu konu alan ilahi ve dualar okundu.