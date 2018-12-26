Öğrenci bulduğu parayı teslim etti

BALIKESIR'DE

Mehmet Seref Eginlioglu Ortaokulu ögrencisi Mikail Berkay Yıldız okullar arası basketbol maçlarını seyretmek için arkadaslarıyla birlikte Kurtdereli Spor Salonu'na gitti. Mikail, karsılasmayı kazanan arkadaslarını kutlamak ve sevinçlerine ortak olmak için soyunma odasına gitti. Arkadaslarıyla bir süre galibiyet sevincini yasadıktan sonra aralarından ayrıldı. Soyunma odası civarında bir miktar para bulan Mikail paranın sahibini bir süre arastırdıktan sonra netice alamayınca buldugu parayı Altıeylül Gençlik ve Spor Ilçe Müdürü Ahmet Akan'a teslim etti. Mikail, bu davranısıyla büyük takdir kazandı.

BUGÜN NELER OLDU