Ameliyat stresini müzik ve sporla atıyor

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İzmir'de, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görev yapan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Mehmet Özel, yaptığı zorlu ameliyatların stresinden müzik ve spor sayesinde uzaklaşıyor. 35 yaşındaki bir çocuk babası Özel, lise yıllarında gitar, klarnet ve ney çalmaya başladı. Mühendis olmak isteyen ancak babasının isteğiyle 2002 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Tıp Fakültesi'ni kazanan Özel, bu yıllarda kayak sporuna ilgi duydu. Pratisyen hekim olarak atandığı ilk görev yeri Bayburt'ta doğa yürüyüşleri yaparak bisiklet sporuyla da ilgilenmeye başlayan Özel, hafta sonlarını Palandöken'de kayak yaparak geçirdi. Tayini 2 yıl önce İzmir'e çıkan ve Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Özel, burada da su sporlarına merak sardı. Özel, bu süreçte iki yaşındaki çocuğuna örnek olabilmek için piyano çalmayı da öğrendi. Cerrahlığın çok stresli bir meslek olduğunu ifade eden Opr. Dr. Mehmet Özel, "Zorlu ameliyatlardan çıktıktan sonra insan gevşemek istiyor bunu da en çok müzik ve sporla yapabiliyorsunuz. Hastaneden çıkınca bir saat bisiklet kullanıp yarım saat piyano çalınca stresim kalmıyor" dedi.