Emenike bizi uçurur ama...

Spor Toto 1. Lig'de ikinci yarıya güçlü bir kadro ile girmenin planlarını yapan şampiyonluk adaylarından Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, adı yeşil-siyahlılarla anılan eski öğrencisi Emmanuel Emenike ve transfer çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Karabükspor'da birlikte çalıştığı Nijeryalı forvetle sık sık görüştüğünü dile getiren İldiz, "Emenike ile sohbet ederiz. O beni arar, ben de onu. Emenike'yi kim takımında görmek istemez ki. Ancak işin maddi boyutu da var. Kendisine Çin'den teklifler geldiğini biliyorum. Onun kalitesi belli, her teknik adam Emenike'yi kadroda görmeyi ister. Ancak biz de bütçemize göre davranmalıyız" dedi. MBİLLA İLE EL SIKIŞILDI
Emenike'nin gündeme gelmesiyle taraftarını heyecanlandıran Denizlispor'un, Alanyaspor'da görev yapan Mbilla Etame ile görüştüğü öğrenildi. Bu sezon turuncu- yeşil formayı sadece 1 maçta 45 dakika giyen Kamerunlu golcüyle büyük oranda el sıkışıldığı ifade edildi. Süper Lig'de 68, Spor Toto 1. Lig'de ise 180 maça çıkan Mbilla 90 gole imza attı.