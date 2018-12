İZBAN’da grev devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de kent ulaşımının can damarı olan TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak işlettiği İZBAN'da toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde istedikleri ücret zamlarını alamayan İZBAN personelinin, 10 Aralık'ta başlattığı grev devam ediyor. İzmirliler'in bir an önce çözüme kavuşmasının istediği grev ile ilgili olarak İZBAN yönetimi yüzde 22 olan zam teklifini revize ederek yüzde 26 olarak yeniledi. Demir Yol-İş Sendikası, İZBAN A.Ş. Yönetimi'nin yüzde 26 olan yeni teklifini dün işçilere iletti. Yüzde 34 üzerinden pazarlık yapan işçiler, yapılan teklifi reddetti. İZBAN çalışanları, grevin devam etmesine yönende karar aldı. Sendike ve işçilerin bir araya geldiği toplanda yüzde 34'ten geriye adım atılmaması ve istenilen zam verilene kadar greve devam edilmesi yönünde tutum alınmasının gerektiği belirtildi.Demir Yol-İş Sendikası'nın İZBAN'ın son teklifini geri çevirmesi, sosyal medyada da tepkilere neden oldu. Sosyal medyada, sendikanın "greve devam" kararını eleştiren çok sayıda vatandaş, asıl eziyeti dar gelirlilerin çektiğini, bu grevin bir an önce sonlandırılıp İZBAN seferlerinin normale dönmesi gerektiğini belirtti. Bazı vatandaşlar ise, 18 gündür grevde olan İZBAN işçilerine destek mesajı yayınlayarak İZBAN A.Ş. Yönetimi'nin çalışanlarına istedikleri yüzde 34'lük ücret artışının verilmesi yönünde görüş belirtti. Öte yandan grevin devam ediyor olması İzmir'in kent içi trafiğini vurdu. Büyükşehir'in mevcut hatlara ilave olarak ek otobüs seferleri koyması toplu ulaşımdaki sıkıntıya çare olmadı. Vatandaşlar, özel araçlarıyla işe gitmeye kalkınca kent merkezinde trafik içinden çıkılmaz hale geldi. Otobüslerde de yolcu sayısındaki aşırı artış, tuzu biberi oldu. Tıka basa dolu otobüslerde tansiyon yükseldi. Bazı vatandaşların, otobüs şoförü ve kendi aralarında tartıştıkları gözlendi.İzmirBüyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise dün yeni seferlere başlayan Karantina- Konak hattında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kocaoğlu, sendikanın İZBAN A.Ş Yönetimi'nin yüzde 26'lık ücret zammını kabul etmesi gerektiğini belirterek, "Asgari ücretteki zammı önerdik. Daha da başka bir şey veremeyeceğimizi söyledik. Eğer kabul edelerse ki, kabul etmeleri lazım. Kabul etmezlerse grev devam edecek" dedi.