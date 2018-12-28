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’da Özbağcı transferlere bağlı

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Bucaspor’da Özbağcı transferlere bağlı
TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk yarıyı düşme potasında tamamlayan Bucaspor, prensipte anlaşma sağladığı teknik direktör Adnan Özbağcı'yı beklemeye aldı. Öncelikle transfer yasağını kaldırmak için borçlu olunan 28 futbolcuyla anlaşmaya çalışan başkan Cihan Aktaş'ın teknik adam konusunu ikinci plana attığı bildirildi. Aktaş'ın şimdiye kadar 19 futbolcuyla görüştüğü öğrenilirken, sadece Veli Kızılkaya ve Ferhat Çulçuoğlu'yla anlaşma sağlayamadığı ifade edildi. Futbolculardan muvafakatname almak için yoğun uğraş veren Aktaş'ın transfer yasağını kaldırması halinde Özbağcı'yla sözleşme imzalamayacağı ifade edildi. Ancak yasak kalkmazsa takımın başına Özbağcı'nın getirileceği vurgulandı.
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Bucaspor’da Özbağcı transferlere bağlı
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