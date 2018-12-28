Doktor olup, ülkesine dönmek istiyor

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Afganistan'dasüren iç savaş nedeniyle ülkesini terk edip, ailesiyle birlikte Manisa'nın Yunusemre ilçesine yerleşen 17 yaşındaki Danıyal Danısh, Türkiye sevdası ve eğitimdeki başarısıyla dikkat çekiyor. İç savaşta 7 yıl önce matematik öğretmeni olan annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Danısh, yaklaşık 3.5 yıl önce Afganistan'ın Bamyan şehrinden Manisa'ya geldiğini belirtti.TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi olan Danıyal Danısh, okulun yanı sıra Destekleme ve Yetiştirme Kursu'nda, matematik ve satranç kurslarına katılıyor. Danısh, Afganistan'da hiç oynamadığı satrancı Manisa'da öğrendikten sonra yapılan turnuvalarda il dördüncüsü oldu. Okulundaki başarıları nedeniyle takdir, onur ve teşekkür belgeleri alan Danısh, hayalinin doktor olmak olduğunu söyledi. Danısh, "Afgan olmaktan gurur, Türk bayrağı altında yaşamaktan da şeref duyuyorum. Eğitim hayatıma Türkiye'de devam ediyorum. Doktor olma hayalimi gerçekleştirip, ülkem Afganistan'a giderek yardım bekleyen insanlara ulaşacağım" dedi.