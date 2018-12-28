Haberhattı

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın dört bir yanına havlu, bornoz ve ev tekstili ürünü gönderen Denizlili ihracatçılar, Noel öncesi hareketlenen hediyelik eşya sektörü için Avrupa ve ABD'ye yaklaşık 250 milyon dolarlık tasarım ürünü sattı. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Komite Başkanı Osman Nuri Kes, "Üürünlere Almanya başta olmak üzere İngiltere, İtalya ve Yunanistan'dan yoğun talep aldık" dedi.İzmirTicaret Odası (İZTO), yılın son meclisinde 2019 bütçesini 72 milyon 500 bin lira olarak kararlaştırdı. Toplantıda konuşan İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "8 aylık dönemimizde bütünleşerek 'biz' anlayışını her alanda etkin bir şekilde uygulamaya geçirdik. Üyelerimizin sektörel ve mali sorunlarının çözümü, tüccarımızın, kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.Teknoloji devi Panasonic, dünyanın en büyük yüksek verimli güneş modülü HIT 11.7 MW projesini Yılsan Yatırım Holding ile birlikte İzmir'in Kiraz ilçesinde gerçekleştirdi. İş birliğinde tamamlanan Sakura GES 15 milyon Euro'luk bir yatırımla, 211 hektarlık bir alanda gerçekleştirildi. Sakura GES, dünyanın en büyük HIT güneş projesi olarak 11,7 MW enerji kapasitesi ile Türkiye'nin enerji ihtiyacına büyük katkı sağlayacak.